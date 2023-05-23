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Песков не стал комментировать длительность режима КТО в Белгородской области

Араз Салехов
Происшествия
Песков не стал комментировать длительность режима КТО в Белгородской области
Фото: Администрация президента РФ

Кремль не может давать оценки длительности контртеррористической операции в Белгородской области. Об этом во вторник, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я не могу точно сказать информацию, что продолжается. Это все-таки тема больше для наших правоохранителей, Министерства обороны и Федеральной службы безопасности, — сказал он.

При этом в Кремль «идут доклады», однако этот вопрос должны обсуждать спецслужбы, цитирует Пескова РИА Новости.

Также он прокомментировал состав напавшей на Белгородскую область Диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По его словам, все они являются украинскими боевиками.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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