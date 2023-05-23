Гладков: Количество пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 человек

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Количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до 12 человек. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах, — сообщил он.

Под обстрел попали город Грайворон и окрестные села Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, а также Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Мокрая Орловка и Новостроевка. Зачистка территорий от последствий продолжается, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. Он подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».