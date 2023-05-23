Андрей Бочкарев: Более 30 детских садов и школ построят в Новой Москве за 2023 год

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На территории Новой Москвы в течение этого года введут в эксплуатацию свыше 30 школ и детский садов. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года мы уже ввели в эксплуатацию четыре детских сада и две школы, — сказал он.

Суммарно в них смогут обучаться 14,5 тысячи человек. К началу нового учебного года планируется открыть шесть школ и четыре детских сада.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что все объекты возводятся с учетом современных образовательных стандартов. В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул, что активное строительство объектов образования дало возможность решить проблему очередей в школы и детские сады в столице.

Кроме того, получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1150 мест на территории Новой Москвы. Общая площадь здания составляет около 24,5 тысячи квадратных метров.

Москва предоставила застройщикам в аренду 3,6 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов — строительства двух детских садов, школы и образовательного комплекса.