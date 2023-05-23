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Mundo Deportivo: Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»

Араз Салехов
Спорт
Mundo Deportivo: Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»
Фото: shutterstock

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Голеадора не устраивает местная инфраструктура, которая «далека от стандартов современного общества». По этой причине ближайшее окружение Роналду начало публично заявлять о сложившейся ситуации. Если португалец изъявит желание расторгнуть контракт, то ему придется выплатить саудовскому клубу неустойку, передает издание.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В 17 матчах за клуб в различных турнирах 38-летний игрок забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

В конце декабря именитый нападающий сборной Португалии официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец теперь является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

При этом компанию в Саудовской лиге ему может составить аргентинец Лионель Месси — он этим летом может сменить футбольную команду. Клуб из Саудовской Аравии готов платить голеадору 400 миллионов долларов за один сезон.

Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср», признали самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году. Он занял первое место в рейтинге Forbes среди 10 других игроков.

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