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Школьники похитили памятник клещу Валере в Уфе

Лейла Алиева
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Школьники похитили памятник клещу Валере в Уфе
Фото: youtube/@raissia

В Уфе выпускники одной из школ украли памятник клещу Валере с постамента. Автор монумента Олег Чегодаев пообещал восстановить его за 2–3 недели.

Самая маленькая достопримечательность города успела простоять на своем месте тысячу дней. Клещ Валера служил напоминанием местным жителям о важности прививок от энцефалита.

— В полицию не обращались. Памятник не найден, мы его восстановим, 2–3 недели потребуется на восстановление. Относимся как к большой глупости, совершенной пока глупыми детьми. Поэтому никакого наказания мы для них не намерены добиваться. Совесть есть — вернут на место, — сказал Чегодаев в комментарии «Газете.ру».

В свою очередь подростки из Подмосковья решили устроить неформальное пати у памятника Владимиру Ленину. Позже дети выложили фотографии с вечеринки в интернет и привлекли внимание правоохранителей. Всех нарушителей поставили на профилактический учет.

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