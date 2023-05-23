Минобороны: Украинские ДРГ уничтожены в ходе КТО в Белгородской области

Фото: gur.gov.ua

В ходе контртеррористической операции в Белгородской области украинские бандформирования были заблокированы и разгромлены. Об этом во вторник, 23 мая, сообщило Минобороны России.

— В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены, — говорится в сообщении.

Националистов отбросили на украинскую территории. Как сообщает Telegram-канал Минобороны России, военные ликвидировали свыше 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до 12 человек. Под обстрел попали город Грайворон и окрестные села Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, а также Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Мокрая Орловка и Новостроевка.

Гладков сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. Он подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».