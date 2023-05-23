Обучающие семинары «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ» пройдут в Орле

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С 21 по 23 июня в городе Орле состоится обучающий семинар в рамках проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Его деятельность осуществляется при поддержке Федерального агентства национальностей (ФАДН) России и МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Обучающие семинары проводятся с целью повышения осведомленности в актуальных тенденциях в области межэтнических и межконфессиональных отношениях. А также по вопросам конфликтологии, социологии и правоприменения.

Семинары предлагают лекции и практические занятия с мастер-классами. Результатом семинаров станет повышение уровня компетенции слушателей и сертификат МГУ установленного образца.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что период с 19 по 21 мая пройдет городской фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение». В программе семинары, мастер-классы, групповая, арт- и телесно-ориентированная терапии, психологические тренинги.