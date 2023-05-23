Преподавание африканских языков начнут в четырех столичных школах

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С 1 сентября 2023 года в четырех школах Москвы начнется преподавание африканских языков. Ожидается, что участие в проекте примут более 150 человек. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета Алексей Маслов.

Он отметил, что целью проекта является не только изучение языков, но и мотивация школьников на дальнейшее знакомства с Африкой.

— Речь идет прежде всего о суахили, это три школы и одна школа - амхарский, плюс мы будем вводить йоруба и ряд других языков чуть позже. Нагрузка небольшая, речь идет об одном-двух уроках в неделю, — рассказал Алексей Маслов.

По его словам, к разработке программ и преподаванию привлекли магистров и аспирантов ИСАА. Маслов считает, что в случае успеха опыта его можно масштабировать и на другие регионы России, передает ТАСС.

Алексей Лукутин, президент клуба «Учитель года» города Москвы, выразил мнение, что изучение африканских языков будет факультативным и зависеть от двух факторов: желания родителей учеников и наличия специалистов.