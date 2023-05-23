Загруженность дорог в Москве достигла пяти баллов

Пробка / Фото: Анна Быкова

Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Загруженность движения на дорогах Москвы оценивается в пять баллов. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в городе оцениваем в пять баллов. В центре вечером ожидаем до восьми — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом, — говорится в сообщении.

Сейчас затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля; Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улиц Сущевский Вал и Автозаводская, а также на шоссе Энтузиастов в районе проспекта Буденного, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичам назвали участки дорог, на которых будет затруднено движение вечером 23 мая.

Ряд улиц в пяти столичных округах временно перекроют для движения транспорта. Так, до 15 июля схема движения поменяется на разных участках Первомайской улицы, где проведут реконструкцию инженерных сетей. Работы пройдут в несколько этапов.