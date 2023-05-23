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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 23 мая

Лейла Алиева
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 23 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Во вторник, 23 мая, на некоторых столичных дорогах прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» автомобилистов в вечерний час пик призвали пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

Ряд улиц в пяти столичных округах временно перекроют для движения транспорта. Так, до 15 июля схема движения поменяется на разных участках Первомайской улицы, где проведут реконструкцию инженерных сетей. Работы пройдут в несколько этапов.

10 мая открылся после ремонтных работ участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена. По словам главы города Сергея Собянина, необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть ветки находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

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