Диетолог Ефимова рассказала, как избавиться от тяги к сладкому во время стресса

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Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, как перестать заедать стресс сладостями.

Чтобы есть меньше сладкого, не стоит держать дома его запасы. Необходимо создать здоровый фон из правильных продуктов: круп, бобовых, цельнозерновых продуктов. Это поможет уменьшить тягу к сладкому.

Эксперт посоветовала употреблять натуральные сладости в виде фруктов, не менее 3–5 порций в день, передает aif.ru.

В свою очередь психолог Екатерина Горькова уточнила, что зависимость от еды также сопровождается постоянным чувством вины. Человек понимает, что переедает и питается неправильно, наносит вред организму, но не может остановиться. Из-за этого возникает стресс, а успокоение человек снова находит в еде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Бывают сладости, которые не только не нанесут вреда здоровью, но и окажут значительную пользу. Такие лакомства назвал врач общей практики Сергей Аледнеев.