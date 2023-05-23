Собянин: Реконструкция филиала поликлиники № 46 в Таганском районе будет завершена к осени

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Комплексная реконструкция здания филиала №1 городской поликлиники № 46 в Таганском районе Москвы будет завершена к осени 2023 года. Об этом во вторник, 23 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Здесь, на Таганке, реконструируется небольшая поликлиника. Здесь будут новые технологии, новое медицинское оборудование, комфортные условия для врачей и пациентов, — отметил глава города.

Специалисты на объекте производят замену устаревших коммуникаций, вентиляций, лифтов, а также дверей и окон. В соответствии с установленным стандартом столичных поликлиник кабинеты будут расположены в здании так, чтобы снизить вероятность очередей.

При этом мэр отметил, что само медучреждение имеет небольшую площадь, в связи с чем было принято решение о возведении восьмиэтажного здания рядом. Данный объект, продолжил Собянин, также будет построен к осени 2023-го.

Кроме того, мэр подчеркнул, что программа модернизации столичных поликлиник на сегодняшний день идет полным ходом. Так, в настоящее время закончены работы в 82 медучреждениях, а еще 119 находятся в активной фазе реконструкции, написал мэр Москвы в своем Telegram-канал.

Также глава города рассказал, что в рамках государственной программы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Так, в 2022 году для московских поликлиник было закуплено свыше 13 тысяч единиц инновационной техники.