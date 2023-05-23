СМИ: Спасатель погиб на учениях МЧС в подмосковном Ногинске

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В Подмосковье во время учений погиб спасатель отряда Центроспас МЧС России. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

34-летний мужчина выполнял упражнение на крыше, когда рядом находился вертолет. Спасателя снесло потоком воздуха от лопастей воздушного судна, и он упал с крыши. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщил Telegram-канал «112», сотрудник ведомства регулярно принимал участие в ликвидации последствий крупных чрезвычайных происшествий. По факту его гибели проводится проверка.

Другая трагедия произошла в подмосковных Мытищах. При проведении работ в коллекторе погибли четверо рабочих. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержали генерального директора фирмы.