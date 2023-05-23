В США рассказали, во что Запад превратит Украину после окончания конфликта

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Независимо от итогов текущего конфликта на Украине западные государства сделают из подконтрольной Киеву территории военную базу Североатлантического альянса для сдерживания России. Таким мнением поделился научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в своей статье для журнала Foreign Policy.

— Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии, — отметил автор.

Он также добавил, что слова военно-политического руководства США и Евросоюза о долгосрочной поддержке украинской стороны свидетельствуют о готовности Запада следовать согласно названной стратегии, говорится в статье.

Например, на днях стало известно, что Вашингтон вместе со своими союзниками в ближайшем будущем определят сроки передачи Украине истребителей F-16 Falcon.

Действительно ли страны союзники Украины готовы передать Киеву истребители и может ли это оказать влияние на ход конфликта, рассказал «Вечерней Москве» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.