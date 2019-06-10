Александр Кибовский раскрыл тайну портретов близких Александра Пушкина
В театре «Школа современной пьесы» в рамках цикла встреч «Истории из истории» 10 июня состоялось выступление действительного члена Российской академии художеств, кандидата исторических наук, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского. Встречу приурочили к 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.
— В рамках работы, которой я занимаюсь, я много изучал творчество, биографию и мемуары, связанные с Александром Сергеевичем. Эти вещи всегда привлекали внимание специалистов. В год, когда умер Пушкин, было сразу понятно, что он выдающийся поэт, — отметил руководитель департамента.
Кибовский рассказал присутствующим об иконографии тех, кто окружал Александра Пушкина, — его детях, членах семьи Гончаровых, друзьях и знакомых. Посетители узнали, как портрет брата Натальи Гончаровой Николая превратился в массовом сознании в изображение Жоржа Дантеса.
Руководитель Департамента культуры Москвы поведал, как под именем сына поэта Александра Александровича Пушкина долгое время в музее висел портрет внука генералиссимуса Суворова.
В выступлении также принял участие заслуженный работник культуры Евгений Богатырев, который уже 30 лет возглавляет Государственный музей А.С. Пушкина.
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