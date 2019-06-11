Ученые обнаружили аномалию в крупнейшем кратере Луны
В крупнейшем кратере Луны Эйткен обнаружили аномалию. Он насколько велик, что его можно рассмотреть с Земли.
Аномалию обнаружили в результате научного эксперимента. Два искусственных спутника вращались вокруг Луны и измеряли точную силу ее гравитационного притяжения в разных местах. Приборы выявили «точку притяжения» в сотнях километров под поверхностью кратера. Подобное отклонение влияет на гравитационное поле спутника.
По мнению специалистов, аномалия вызвана остатками астероида, который врезался в Южный полюс Луны четыре миллиарда лет назад. Общий объем залежей составляет около 2,4 квадриллиона тонн, что в пять раз выше Большого острова на Гавайях. Результаты исследования опубликованы на Geophysical Research Letters.
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