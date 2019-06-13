Вассерман оценил идею коммунистов запретить сериал «Чернобыль» из-за клеветы
Публицист и аналитик Анатолий Вассерман не поддержал идею запрета сериала «Чернобыль».
Партия «Коммунисты России» 13 июня направила обращение в Роскомнадзор с требованием заблокировать доступ к сериалу НВО «Чернобыль». В обращении также отмечена необходимость возбуждения уголовного дела в отношении авторов проекта, сообщает Newinform.
Глава Исполкома ЦК партии Сергей Малинкович заявил, что в «Чернобыле» подлинная история трагедии «стала объектом идеологической манипуляции со стороны канала НВО».
Анатолий Вассерман в комментарии Nation News отметил, что сериал не нужно запрещать, ведь запретный плод сладок и это подогреет к проекту еще больший интерес со стороны зрителей.
— Я вообще не очень люблю запреты, и мне кажется, что тут важнее сопровождать и пояснять, где искажения, и объяснять, почему наврали, — пояснил он.
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