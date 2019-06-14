Дмитрий Шепелев рассказал, что штрафует сына за шалости

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о методах воспитания детей. Ими бывший гражданский муж Жанны Фриске поделился на своей странице в Instagram.

Напомним, Платону сейчас уже 6 лет. Его отец считает, что в таком возрасте пора «включать голову». За какие-либо шалости мальчик получает штрафы — чаще всего он остается без сладостей.

— Самое строгое, что я когда либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа все простит, — пишет Шепелев в своем посте-размышлении.

Напомним, Шепелев воспитывает шестилетнего Платона самостоятельно после смерти певицы Жанны Фриске. Этой осенью телеведущий хочет отдать сына в школу. Особенно его волнует возраст будущих преподавателей.

— Ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям. Это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили, и казалось, что это нормально… Но для своих детей хочется другого, — приводит слова Шепелева «СтарХит».

Ранее в Instagram-аккаунте Платона было опубликовано видео, сделанное на мини-дискотеке в Болгарии. Ребенок старался повторять движения аниматора, но время от времени отвлекался из-за большого количества людей возле него.

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