Дмитрий Шепелев рассказал, что штрафует сына за шалости
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о методах воспитания детей. Ими бывший гражданский муж Жанны Фриске поделился на своей странице в Instagram.
Напомним, Платону сейчас уже 6 лет. Его отец считает, что в таком возрасте пора «включать голову». За какие-либо шалости мальчик получает штрафы — чаще всего он остается без сладостей.
— Самое строгое, что я когда либо делал — это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа все простит, — пишет Шепелев в своем посте-размышлении.
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Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом «посиди со мной еще», «ой, мне страшно», «ой, не могу заснуть». Поэтому, кто встал - тому штраф - день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете - не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете #60секунд
Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)
Напомним, Шепелев воспитывает шестилетнего Платона самостоятельно после смерти певицы Жанны Фриске. Этой осенью телеведущий хочет отдать сына в школу. Особенно его волнует возраст будущих преподавателей.
— Ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям. Это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили, и казалось, что это нормально… Но для своих детей хочется другого, — приводит слова Шепелева «СтарХит».
Ранее в Instagram-аккаунте Платона было опубликовано видео, сделанное на мини-дискотеке в Болгарии. Ребенок старался повторять движения аниматора, но время от времени отвлекался из-за большого количества людей возле него.
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