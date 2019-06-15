МВД попросило арестовать бизнесмена Худояна по делу о мошенничестве
Московская полиция просит Тверской районный суд арестовать Альберта Худояна, владельца компании «Оптима Девелопмент», который обвиняется в хищении на сумму 2 миллиарда рублей.
Худоян обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ — в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно имеющейся информации, бизнесмена подозревают в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
— В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в суде.
Причиненный Худояном ущерб оценивается в 2 миллиарда рублей. Однако сам подозреваемый свою вину полностью отрицает. По его словам, уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании ООО «Оптима Девелопмент», сообщает ТАСС.
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