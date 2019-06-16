Вдова Говорухина рассказала о прощальном письме супруга
Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала, что муж оставил ей прощальное письмо, которое было найдено после его смерти. Об этом сообщает «СтарХит».
По ее словам, Станислав Говорухин знал, что борется с онкологическим заболеванием. Он до последнего был против лечения и хотел, чтобы супруга «отпустила его». В прощальном письме актер сообщил, что очень ее любит.
— Ты молодая, сильная девочка. Не унижай себя, не опускайся на дно, — написал Станислав Говорухин.
Также актер хотел, чтобы его тело кремировали, однако он был похоронен «по всем правилам православия».
Вдова уже год не может смириться со смертью супруга. До последних дней у нее с мужем были особая связь и прекрасные отношения. Она считает, что люди, прожившие в браке более 50 лет, должны умирать в один день.
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