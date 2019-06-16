Ушел из жизни сессионный барабанщик группы «Машина времени»
В воскресенье, 16 июня, ушел из жизни сессионный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов. О смерти музыканта на своей странице в Facebook написал лидер группы Андрей Макаревич.
— Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли, — написали в Instagram коллектива.
О причинах смерти барабанщика не сообщается.
Справка «ВМ»
Сергей Остроумов родился 4 июля 1965 года в Альметьевске. В 2001 году он стал музыкантом коллектива «Оркестра креольского танго». С 2004 года он являлся постоянным сессионным барабанщиком «Машины времени».
Ранее стало известно, что выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли умер в субботу, 15 июня, в своем доме в Риме на 97-м году жизни. Многие картины Дзеффирелли широко известны и в России — например, фильм «Укрощение строптивой» или мини-сериал «Иисус из Назарета».
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