«Алкорамки» появились в аэропорту «Домодедово»
Сотрудники аэропорта «Домодедово» будут регулярно проверяться на состояние опьянения с помощью специальной техники. Новые бесконтактные устройства теперь установлены в контрольно-пропускном пункте аэропорта. Каждый из сотрудников, прежде чем попасть на рабочее место, теперь должен будет пройти через рамки с алкотестерами.
Для того, чтобы провериться на наличие алкоголя в организме, нужно просто сделать выдох в сторону рамки, находясь неподалеку от нее. После несложных манипуляций результат будет готов мгновенно. Разумеется, если прибор «узнает», что сотрудник находится в состоянии алкогольного опьянения, турникет для него будет закрыт.
Такие нововведения способны ускорить процесс проверки и выдавать безошибочный вердикт автоматически, сообщает «Интерфакс».
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