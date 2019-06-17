Москвичам рассказали, где не стоит покупать клубнику
Лето в столице — это самый «клубничный» сезон в году. Ягоду можно купить где угодно — в магазинах, на рынке, в оригинальных палатках. Однако есть места, в которых клубнику лучше не приобретать. Это переходы метро.
Об этом сообщили активисты движения «Безопасная столица». Координатор проекта Максим Жулев объяснил журналистам данную позицию во время рейда по Москве.
Он заглянул в переход станции «Проспект Мира». При нем были соратники с камерами. Завидев записывающие устройства «подземные» торговцы сразу собрали весь товар и ретировались.
— Клубника здесь может лежать и киснуть трое и более суток, а потом попадает на стол к москвичам, которые думают, что употребляют витамины, а на самом деле бактерии кишечной палочки, — цитирует Максима Жулева «Российская газета».
Он отметил, что покупать клубнику лучше на ярмарках выходного дня. Там товар регулярно проверяют специалисты Роспотребнадзора.
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