Госинспекция по недвижимости привела в порядок участок на западе Москвы
• 04:34 • 18 июня 2019
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К настоящему времени весь мусор вывезли, территорию привели в порядок
Фото: Пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы сообщает, что сотрудники ведомства пресекли захламление земельного участка на западе столицы.
Госинспекция организовала расчистку участка площадью около 500 квадратных метров, расположенного в проезде Стройкомбината. К настоящему времени весь мусор вывезли, территорию привели в порядок, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы рассказала о начале работ по ликвидации незаконных пристроек в районе Южное Тушино.
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