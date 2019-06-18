Кардиологи обнаружили ранний признак развития сердечной недостаточности

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации выявили фактор, влияющий на развитие сердечной недостаточности.

Для этого врачи мониторили состояние здоровья 2449 человек. В эксперименте приняли участие исключительно молодые люди и добровольцы среднего возраста. В рамках исследования была задействована неинвазивная компьютерная томография, а также проведены тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC).

Доктор Энрике Турин Морейра объяснил, по какому принципу для анализа отбирались именно юноши и девушки.

— Мы работали с молодыми людьми, потому что у них часто фиксируются аномалии, которые протекают бессимптомно, но при этом они увеличивают риск появления проблем с сердцем, — рассказал кардиолог и отметил, что выявление таких опасностей может иметь ключевое значение для здоровья.

Работа с добровольцами продолжалась четверть века — на финальном этапе экспертизы средний возраст участников эксперимента достигал 50 лет.

Выяснилось, что у людей с высоким индексом коронарного кальция в среднем возрасте удалось обнаружить увеличение массы и объема левого желудочка на 12 процентов и 9 процентов соответственно.

Таким образом, избыточный уровень кальция в коронарных артериях свидетельствует о повышенном риске развития сердечной недостаточности. Об этом пишет Newsroom.

Ранее на сайте «ВМ» ученые назвали причину появления риска сердечной недостаточности у мужчин.

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