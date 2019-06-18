Подземка превращается в метрополитен

Хорошая новость: в метро станет больше поездов «Москва». До конца года их число вырастет еще на 39.

Кто не знает — «Москва» — это кондиционеры, шумоизоляция, зарядки для гаджетов. Но главное — возможность пройти из конца в конец, как в электричке. Это значит, что можно найти свободное сидячее место.

Сейчас, увы, огромное число москвичей при слове «метро» кривятся. «Да я с … года под землю не спускался. Там такая давка!» И люди ездят только на машинах. Результат известен — миллион тонн автовыхлопов в год. Вдоль Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам в часы пик гулять невозможно: очень шумно и нечем дышать. Понять автовладельцев, на самом деле, можно: ехать в тесноте и духоте мало кому хочется. И вот поезда начали менять. По моей Серпуховско-Тимирязевской линии, например, больше не ходят старые «номерные» составы, в которых вагон охлаждается путем открывания форточек и от грохота хочется заткнуть уши. Только новые поезда — тихие, с кондиционерами — ходят теперь и по Кольцевой, и по Арбатско-Покровской, и нескольким другим линиям. А скоро, похоже, будут ходить везде.

Почему это важно? А потому, что мы, пассажиры, получаем те самые «автомобильные» удобства — тишину и охлажденный кондиционером воздух. А возможность ехать сидя, как в «Москве» (даже если место придется поискать), приближает поездку к «автомобильному» уровню комфорта. И уж точно доехать на метро можно много быстрее и дешевле.

Москва гордится своим метро по праву Фото: взято с официального сайта мэра Москвы

А еще, мне кажется, в подземке скоро станет посвободнее. В конце этого или начале следующего года пустят первые МЦД — Московские центральные диаметры. Они же наземное метро. Многие москвичи и жители области, я уверен, пересядут из подземки на них. Благо курсировать будут поезда «Иволга» — с мягкими креслами, кондиционерами, туалетами. В общем, как «Ласточки» на МЦК и, может, даже лучше.

За последние девять лет общественный транспорт из какой-то дурной «давилки», куда было страшно заходить, стал постепенно превращаться во вполне себе нормальное средство передвижения. Поезда «Ласточка» и «Москва» — это уже не совок. Это Европа. В них хочется ездить не потому, что это быстрее, а потому, что там просто комфортно. Такого в Москве еще не было. Транспорт из средства передвижения с лозунгом «главное — доехать» стал местом, где можно нормально проводить время. Сидеть, а не стоять на одной ноге, пользоваться Интернетом, не потеть и не затыкать уши наушниками, чтобы не слышать грохота «номерного» состава, выпущенного 40 лет назад.

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