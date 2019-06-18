Вандализм или признание: скульптор рассказал об угрозе разрушения символа «Площади Революции»

Представители музея архитектуры имени Щусева рассказали об опасности прикосновения к бронзовым скульптурам собак на станции метро «Площадь Революции». По их словам, есть угроза разрушения самих монументов из-за избыточного внимания пассажиров.

Отмечается, что бронза на мордах уже вся стерлась, подобному эффекту подверглись и другие скульптуры на станции. Подчеркивается, что данным памятникам уже более 80 лет. Также в музее уточнили, что ранее в социальных сетях был запущен флешмоб с призывом к столичной подземке и Департаменту культурного наследия Москвы поддержать инициативу и защитить бронзовых собак от вандализма.

Скульптор, член Московского союза художников, автор памятника войну Евгению Родионову и Ржевского мемориала*, соавтор памятника Петру Столыпину, ученик Ильи Глазунова Андрей Коробцов рассказал «Вечерней Москве», действительно ли произведениям искусства грозит разрушение, сколько будут стоить работы по восстановлению и приятно ли автору, когда его произведения вызывают у прохожих желание прикоснуться к ним.

— Я всегда, когда проезжаю эту станцию, обращаю внимание на бедных собак. От таких частых прикосновений просто стирается слой бронзы. При отливке его толщина миллиметров пять, вероятно, головы собак сделаны чуть потолще, но рано или поздно на них образуется дыра. И отреставрировать это практически невозможно. Скорее всего, придется заново делать фрагмент скульптуры. В данном случае — голову животного, — сказал Андрей Коробцов.

По его словам, это достаточно затратно, потому что нужно будет обратиться к хорошему скульптору, который сделал бы работу на должном уровне.

— Дальше это все переформовывается, отливается. Возможно, придется демонтировать всю скульптуру или закрывать ее, так как процесс сварки, обработки, тонировки достаточно сложен и не каждый возьмется за это. Стоимость замены головы этой скульптуре может стоить миллион рублей и более, — пояснил собеседник «ВМ».

У самого Коробцова в жизни была подобная история, так как он и сам сделал памятник фронтовой собаке, который находится на Поклонной горе. Он считает, что желание людей погладить железного зверя можно считать признанием таланта создателя скульптуры.

— Я приехал в прошлом году посмотреть на созданную мной статую собаки и обнаружил, что ей тоже уже заполировали морду, на удачу или еще зачем. У меня, как у скульптора, к этому сложное отношение. С одной стороны, приятно, что моя работа вызывает интерес и живет вместе с людьми. Но, с другой стороны, это достаточно сложно потом восстановить. Вроде бы это и варварство, но при этом и признание. Ведь не каждый памятник удостаивается такого внимания, — подчеркнул член Московского союза художников.

Однозначно, эти произведения искусства нужно поддерживать в надлежащем состоянии и следить за этим, заявил скульптор, но ограничивать доступ людей к этим работам не надо.

— И, пожалуй, сделать это проблематично, если у горожан сформировалась привычка взаимодействовать со скульптурой. Не закрывать же ее пуленепробиваемым стеклом, как Джоконду Да Винчи, — сказал Коробцов.

По его мнению, эти творения скульптора советской эпохи Матвея Манизера сделаны безупречно как в пластическом, художественном, так и технологическом смысле. Они стали неотъемлемой частью городской жизни, а самого автора можно назвать титаном в своей профессии, резюмировал собеседник «ВМ».

Отметим, что помимо того, что скульптор Матвей Манизер создал ряд произведений, ставших классикой социалистического реализма, он также является автором посмертной маски советского лидера Иосифа Сталина. Скульптурная группа в вестибюле станции метро «Партизанская» также была создана им.

* Мемориал планируется торжественно открыть 9 мая 2020 года — в день 75-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Монумент с 25-метровой фигурой солдата в центре будет крупнейшим в России после композиции на Мамаевой кургане в Волгограде. Он будет установлен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Здесь неподалеку проходит трасса М-9 Москва — Рига. Рядом с памятником воинам, сражавшимся подо Ржевом, появится филиал московского Музея Победы на Поклонной горе и будет создана разнообразная туристическая инфраструктура.

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