Третьяковка познакомит с творчеством импрессиониста Федора Захарова

В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения художника Федора Захарова — советского импрессиониста, работавшего в Крыму во второй половине ХХ века.

— Сказать, что художник так уж широко известен, пока нельзя, — рассказала «Вечерней Москве» куратор выставки Ольга Полянская. — Это первая его большая выставка в Третьяковской галерее, и роль в русской живописи этого мастера еще только предстоит определить. Этого художника мы узнаем все больше и больше.

Захаров — фигура яркая и нехарактерная, считает специалист.

— Он потрясающий — и в своем выборе, в своем искусстве и своем пути, — рассказывает Ольга. — Окончив институт, работал в традициях русского и европейского импрессионизма. А в то время — конец 40-х — начало 50-х — это было достаточно смелым выбором, импрессионистов тогда считали «формалистами-бракоделами», далекими от тех задач, которые ставило «магистральное» советское искусство. Захаров всю жизнь писал только пейзажи и натюрморты. Он оказался очень цельным художником.

Экспозиция включает более 40 работ мастера, созданных за три десятилетия — с 50-х до начала 90-х.

— Большого ажиотажа мы не ждем, но очень надеемся, что посетители откликнутся на выставку, потому что она несет большой позитивный заряд, — сказала Ольга Полянская. — Работы Захарова обращаются прежде всего к эмоциям, к чувствам, и у каждого будет возможность найти в них что-то свое, по душе. Здесь представлены и натюрморты, и интерьерные композиции, и пейзажи — яркие полуденные, мягкие лунные, открытое побережье, романтические скалы...

На выставке также представлены фотографии и документы из семейного архива.

— Интересно будет увидеть художника в молодости, когда он только-только начинал, в кругу коллег, — рассказала Полянская. — Кстати, еще один уникальный документ выставлен в витрине — это автобиография, написанная самим художником.

Выставка проработает до 11 августа.

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