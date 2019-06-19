Электрички Москва — Тверь будут делать дополнительную остановку
Пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании информирует пассажиров о корректировке маршрута ряда электропоездов Октябрьской железной дороги.
С 22 июня три электрички, курсирующие между Москвой и Тверью, будут останавливаться на платформе Ямуга. Соответствующее решение принято в связи с просьбами пассажиров.
Ознакомиться с актуальным расписанием и маршрутом электричек можно на информационных стендах станций, на сайте и в специальном мобильном приложении ОАО «РЖД», а также на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского направления Московской железной дороги изменится 20–22 июня из-за путевых работ.
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