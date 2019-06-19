Эксперты рассказали, какие напитки помогут перенести жару

Эксперты «Роскачества» рассказали о том, какие напитки в жаркую погоду помогут эффективно справиться с жаждой и не нанесут вреда здоровью.

Во-первых, вода. Мы привыкли поглощать ее большими порциями, спасаясь от жары, однако это не всегда верное решение. Эксперты советуют обратить внимание на тип воды. Она бывает минеральной, питьевой и лечебно-столовой. Как раз с последним типом нужно быть аккуратнее. Такую воду употребляют в строго дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей.

— Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места происхождения, — рассказала руководитель «Роскачества» Елена Саратцева.

Она отметила, что при покупке воды стоит обратить повышенное внимание на ее состав: важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы.

Следующим напитком, подходящим для утоления жажды в жару, эксперты назвали квас Фото: Павел Чусовитин, «Вечерняя Москва»

Следующим напитком, подходящим для утоления жажды в жару, эксперты назвали квас. При его выборе тоже есть свои нюансы. Например, важно отдавать предпочтения квасу, сделанному по ГОСТу, чтобы случайно не купить обычный газированный напиток со вкусом кваса.

Кроме того, необходимо проверить процент спирта, указанный на этикетке. Он не должен превышать 1,2 градуса. Его полное отсутствие также недопустимо.

Ну и, наконец, лимонад. Специалисты «Роскачества» вообще не рекомендуют в жару утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Во избежание обезвоживания они советуют пить чай и питьевую воду.

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