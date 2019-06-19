МГМУ им. И.Сеченова приблизился к созданию вакцины от аллергии на кошек

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.Сеченова совместно с коллегами из Венского университета получили все необходимые компоненты для вакцины от аллергии на кошек. Об этом рассказала научный сотрудник проекта Cats Project Ксения Рябова в рамках которого предоставлялись препараты.

По ее словам, работа над данным проектом ведется уже в течение года. Первый этап разработки вакцины уже завершен.

— Два доклада с результатами первой фазы были представлены на Конгрессе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), — пояснила аллерголог-иммунолог.

Она подтвердила факт получения нужных компонентов для дальнейшего исследования и заявила, что в настоящий момент «мы находимся на этапе тестирования донорской крови для определения клинической значимости каждого из этих компонентов». Это позволит отобрать лучшие вещества, из которых впоследствии изготовят вакцину.

Далее, рассказывает сотрудник вуза, будут проводиться доклинические исследования на безопасность и эффективность.

— Пока идем согласно намеченному плану, прогресс пока хороший, даже несколько быстрее, чем мы ожидали, — отметила Рябова.

Ожидается, что эффективность разрабатываемого лекарства будет существенно выше, чем у всех предыдущих образцов. Более того, планируется снижение числа инъекций в терапевтическом курсе, что приведет к сокращению всего курса терапии и не потребует от пациента садиться на жесткую диету или как-то себя ограничивать.

Новое поколение вакцин, подчеркивает специалист, нацелено и на повышение безопасности: препарат не должен будет вызывать никаких побочных эффектов. Об этом пишет агентство «Москва».

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