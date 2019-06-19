Матвиенко предложила активнее привлекать граждан к реализации нацпроектов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости активно вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Об этом она рассказала во время пленарного заседания на III Форуме социальных инноваций регионов.
По словам сенатора, выполнение национальных проектов позволит прийти к «реальному и ощутимому росту качества и уровня жизни граждан», в чем им самим необходимо принять участие. Тем не менее, отмечает Матвиенко, далеко не все граждане вообще в курсе проектов и того, как они работают.
— В настоящий момент всего 44 процента граждан слышали о национальных проектах, только семь процентов понимают, что они из себя представляют, — заявила председатель верхней палаты парламента.
Помимо прочего, она порекомендовала другим субъектам страны перенимать опыт столицы по внедрению инноваций. Это можно сделать на вышеуказанном форуме, который проходит в открытом формате, пишет агентство «Москва».
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