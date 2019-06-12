Более 155 миллиардов рублей направят на реализацию нацпроекта «Образование»
С 7 июня по 8 июля этого года Министерство просвещения России проводит прием заявок от субъектов РФ на право софинансирования мероприятий национального проекта «Образование». Поддержка по данной программе будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Приказ № 282 был размещен на официальном портале ведомства во вторник, 11 июня.
— Субсидии в размере более 155 миллиардов рублей предоставляются на реализацию 12 мероприятий федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта, — следует из текста документа.
Так, одна из целей этой программы — это создание детских технопарков «Кванториум». Они станут доступны ребятам, живущим в малых городах и сельской местности.
Кроме того, планируется поддержка образования детей с ограниченными возможностями в рамках федерального проекта «Современная школа».
Субсидии распределят на три года.
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