Мосгорсуд на 3 месяца продлил арест экс-главе управления СК по ЦАО
Мосгорсуд продлил до 26 сентября 2019 года арест экс-главе управления Следственного Комитета по ЦАО Алексею Крамаренко. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие ходатайствовало о продлении ареста сроком на три месяца. Правоохранительные органы считают, что Алексей Крамаренко может скрыться или повлиять на ход дела, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что сотрудники ФСБ России задержали Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), которого допрашивали в качестве свидетеля. На основе его показаний были арестованы экс-первый замглавы ГСУСК Москвы Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.
Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии общего режима, а Дениса Никандрова — к 5,5 года. Александру Ламонову назначили штраф в размере 32,5 миллиона рублей.
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