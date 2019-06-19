Актриса Ольга Прокофьева: В свой день рождения буду трудиться
В четверг, 20 июня, день рождения отмечает актриса театра и кино, телеведущая и заслуженная артистка России Ольга Прокофьева.
— В свой праздник буду трудиться, — рассказала «Вечерней Москве» именинница. — Играю в театре Бабкиной один из своих любимейших спектаклей «Наливные яблоки» выдающегося режиссера и моего учителя Андрея Гончарова. С удовольствием после выступления накрою фуршет для любимых коллег. А ночью полечу в Сыктывкар, чтобы представить местной публике спектакль «Пигмалион». Естественно, в выходные мы соберемся всей семьей в нашем загородном доме, чтобы весело отметить этот день. Спасибо «Вечерней Москве» за теплые слова и поздравления!
СПРАВКА
Ольга Прокофьева родилась в подмосковном городе Одинцово. По словам самой актрисы, по папиной линии все в ее семье были священнослужителями, по маминой — землевладельцами и конезаводчиками. В 1985 году Ольга Прокофьева окончила ГИТИС и стала актрисой Театра имени Владимира Маяковского. Популярность приобрела после роли Жанны Аркадьевны в известном ситкоме «Моя прекрасная няня».
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