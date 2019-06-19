Президент Турции Эрдоган заявил, что бывший глава Египта Мурси был убит
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что бывший глава Египта Мухаммед Мурси был убит. В качестве доказательства он назвал долгое неоказание помощи главе государства в зале суда.
— Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда. Уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию. Мурси погиб не естественной смертью, а был убит. Турция будет следить за развитием этой темы, — заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы Египет предстал перед международным судом, передает ФБА «Экономика Cегодня».
Он также обратился к властям Египта и пообещал сделать все, чтобы призвать их «к ответу на международном трибунале», сообщает rueconomics.ru.
Мухаммеда Мурси, отстраненного от должности в 2013 году, приговаривали к смертной казни. Однако данный вердикт отменили из-за «пробелов в доказательной базе».
Напомним, что ранее «ВМ» писала о том, что экс-глава Египта умер в результате сердечного приступа из-за многочисленных проблем со здоровьем.
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