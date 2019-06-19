Огромного мертвого сома нашли на берегу Волги
В Интернете появились фотографии с изображением очень крупного мертвого сома. Его нашли на берегу Волги в районе поселка Рыбацкий в Ульяновске.
Рыба достигает полутора метров в длину и весит более 50 килограмм.
Начальник управления по охране окружающей среды городской администрации Александр Курашов заявил, что смерть могла наступить в результате воздействия человека. Не исключено, что сом мог умереть естественным путем.
Специалисты Минприроды взяли пробы для лабораторного анализа, чтобы выяснить причину гибели.
— Говорить о том, что гибель рыбы связана с загрязнением Волги, преждевременно, поскольку явление не носит массового характера, — заявил Курашов. Об этом сообщает «Российская газета».
Читайте также: «Рыбы-мутанты» в Москве-реке оказались мифом