Мода на брак возвращается

Социологи объявили: репутация института брака возрождается.

Согласно результатам опроса, проведенного специалистами Института социально-политических исследований РАН, 25 процентов молодых респондентов негативно относятся к сожительству без регистрации.

Невеликий показатель, но шесть лет назад, когда проводили аналогичный опрос, противников гражданского брака было меньше на пять процентов. Так что это маленькая, но победа. Если так пойдет дальше, то лет через 40 тех, кто выступает «против» семейной жизни без печати в паспорте, будет больше тех, кто высказывается «за». Долго, но мы подождем. Тогда семья наконец-то перестанет быть проектом — долговременным (с рисками и вложениями) или краткосрочным стартапом.

А сейчас все именно так и есть. Побочный эффект эволюции общества развитого потребления, где брачные отношения — что-то вроде товара, который можно заменить, если «не подошел размер». Что-то вроде контракта. Какие семейные ценности? Мужчинам, чтобы состояться, давным-давно не нужно быть женатым, а женщины и сами, извините, с усами.

Отношения — штука сложная Фото: Кадр из фильма «Большая перемена»

Народ ведь как рассуждает? Жить без официальной регистрации удобно. Как двум независимым самодостаточным и не в меру эгоистичным величинам. Сейчас вообще многое делается и не делается, потому что так удобно, потому что так меньше проблем. Детей не рожают, чтобы потом не худеть, в ЗАГС не идут, чтобы кинуть в случае чего вещички в красивый чемоданчик и пока, милый, счастливо оставаться. Все просто. Слишком просто. Я бы даже сказала примитивно.

А семейные отношения — это штука посложнее. Жить в одной квартире и вести совместное хозяйство — еще не все. Я понимаю, что качественные партнерские отношения могут и не нуждаться в официальной регистрации, но не женятся, значит, не доверяют друг другу до конца, в чем-то сомневаются. Не в белом платье дело, не в кольцах, не в свадебном кортеже. В доверии, в смелости признать свой выбор.

Люди могут любить друг друга, уважать, но если они оставляют себе пространство для отступления на всякий пожарный, какая же это семья? Фига это в кармане.

И не надо говорить про «штамп в паспорте — это не главное». Оправдание и только. Псевдопрогрессивный взгляд на брак. Муж и жена, как известно, одна сатана. А не партнеры по реализации медиапроекта.

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