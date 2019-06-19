Температура Москвы-реки превысила норму на три градуса
Температура воздуха в столице достигла рекордных показателей. Четверг и пятница будут жаркими: столбик термометра поднимется до 30 градусов. А вода в Москве-реке и вовсе прогрелась до 23 градусов.
К счастью, для тех, кто жару переносит плохо, есть хорошие новости. Ближе к субботе в Москву придут кратковременные дожди с грозами. В выходные дни осадки не прекратятся. Благодаря ненастной погоде рекордно высокая температура снизится.
Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова объяснила, что рекорд для 22 июня составляет плюс 31,8 градуса в 1917 году. По расчетам специалистов, к этим выходным воздух в столице может прогреться до 30–31 градусов. Об этом сообщает «Российская газета».
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