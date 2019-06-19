Эксперты обсудят проектирование устойчивой городской среды
В «Доме на Брестской» 26 июня состоится конференция «ГРАДПЛАН Москвы: комплексный подход к проектированию устойчивой городской среды». В ходе беседы эксперты обсудят развитие прибрежных территорий Москвы-реки и внедрение информационных технологий в градостроительной сфере.
— В серии докладов первого блока — «Работы института в сфере градостроительного проектирования и территориального планирования» — речь пойдет о роли градостроительного планирования в развитии мировых мегаполисов. Второй блок будет посвящен научно-исследовательской работе института в области проектирования и территориального планирования, — сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.
Там добавили, что в рамках третьего блока конференции эксперты поговорят о внедрении технологий информационного моделирования в сфере градостроительства.
В завершении конференции студенты презентуют работы, которые они создали в рамках проекта «Моя река». Они представят программы развития и благоустройства прибрежных территорий столицы, рассказали на официальном сайте Информационного центра правительства Москвы.
— Это важно, что начинающие строители и проектировщики в недалеком будущем смогут внести свой вклад в позитивные преобразования и повышение условий комфортности городской среды для москвичей и гостей столицы, — заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
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