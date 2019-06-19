Москва сортировочная: как город готовится к переходу на раздельный сбор мусора

Как сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Соловьев, программа рассчитана на несколько лет, и переход на раздельный сбор отходов будет осуществляться в несколько этапов. Основная задача — увеличить количество вовлеченных в программу москвичей и получить максимальный отклик от сторонников экологических новаций.

— С 1 января 2020 года начнется первый этап, к которому мы уже начинаем готовиться, — сказал Соловьев.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому ряд крупных городов должен перейти на раздельный сбор мусора к 2021 году. Однако Москва программу перехода реализует досрочно.

— В рамках подготовки к первому этапу досрочного перехода до конца этого года в жилом секторе столицы должна быть создана вся необходимая инфраструктура. До 2020 года все точки сбора мусора будут оборудованы раздельными контейнерами, — добавил Соловьев.

По его словам, на первом этапе программы в микрорайонах, где еще не идет раздельный сбор, будут установлены контейнеры с отдельной емкостью для накопления вторичного сырья — в эту категорию входят пластик, стекло, бумага, а также картон и алюминиевые банки.

— Иные виды отходов на первом этапе будут накапливаться в существующих контейнерах, — пояснил руководитель департамента.

Такая же система появится не только в жилом секторе, но и в социальных учреждениях Москвы. Планируется, что к ней присоединятся магазины и другие городские объекты.

Собирать вторсырье будут специальные машины. Они же будут отправлять отходы на сортировочные станции, что, по словам Соловьева, поможет увеличить долю вторичной переработки отходов.

Сегодня в городе уже есть места, где организован раздельный сбор, — в парках, на станциях Московского центрального кольца, на многих придомовых территориях и так далее. Это пилотные проекты, и власти не планируют их отменять. Кроме того, мусорные баки со смешанными отходами также останутся на своих местах.

— Экспериментальные проекты по раздельному сбору мусора сохранятся, а полученный опыт пригодится для перехода столицы уже ко второму, более углубленному этапу раздельного сбора отходов. Первый этап реализации программы покажет, насколько высока вовлеченность населения в идею раздельного сбора, — подчеркнул Соловьев.

Напомним: постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве» было принято на заседании президиума столичного правительства 18 июня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

— К 2022 году мы собираемся потратить порядка 3,7 миллиарда рублей на создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов. К этому времени будет стопроцентно охвачена вся территория столицы. Каждый житель города сможет разделить отходы дома и положить их в определенный контейнер. Выделенные средства будут потрачены на установление мусорных баков, а также на организацию специальной техники, которая должна будет вывозить отсортированные отходы, и так далее.

СПРАВКА

В рамках подготовительного этапа к досрочному переходу Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы будет проводить большую работу по информированию населения города, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о правилах раздельного сбора отходов. Как сообщил руководитель департамента Александр Соловьев, экологическое просвещение граждан будет осуществляться также с помощью управ районов и префектур округов Москвы.

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