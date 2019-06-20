Изменения по повышению темпов экономического роста анонсировал Орешкин
• 00:30 • 20 июня 2019
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Максим Орешкин сообщил о важном совещании в правительстве
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=I47L2B0aE4w)
Министр экономического развития России Максим Орешкин анонсировал после совещания по развитию экономики ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста.
В среду, 19 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание о достижении национальных целей развития страны в экономике и жилищном секторе.
— Важное совещание по вопросам развития экономики. Намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев, — написал Максим Орешкин на своей странице в соцсети Instagram.
Данное совещание стало первым в серии подобных, которые посвящены достижению целей национального развития России.
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