Тридцатиградусную жару пообещали москвичам в четверг
• 07:00 • 20 июня 2019
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Сухая, жаркая погода сохранится в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Предстоящим днем, 20 июня, в Москве сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
В Московской области днем ожидается плюс 28–30 градусов. В ночное время температура воздуха понизится до плюс 12 градусов.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцента РФ.
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