Аналитики рассказали, сколько россиян не возьмут отпуск летом 2019 года
Специалисты одного из сервисов по поиску работы и сотрудников выяснили, сколько граждан останутся без отпуска летом 2019 года.
По данным опроса, около 52 процентов россиян не будут отдыхать в самое теплое время года, причем 32 процента из них — по причине недавнего трудоустройства, а 15 процентов — из-за затруднительного финансового положения.
Еще 14 процентов респондентов не уйдут в отпуск ввиду невозможности оставить дела по работе. Десять процентов предпочтут труд отдыху, так как желают заработать денег. Семь процентов россиян рассчитывают на компенсацию вместо отпуска, шесть процентов не сумели найти замену на время отдыха, а три процента заявили, что в их организациях брать отпуск не принято.
13 процентов граждан называли самые разные причины остаться без отдыха, среди которых: предпочтение отдыхать не летом, неудобный график отпусков, нежелание работодателя отпускать сотрудников. Об этом пишет ТАСС.
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