Курс доллара обновил минимальный показатель 2019 года
• 11:07 • 20 июня 2019
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Курс доллара составил 63,42 рубля
Фото: pixabay.com
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58 процента и составил 63,42 рубля. Об этом сообщили на сайте торговой площадки на 10:15 по московскому времени.
Курс доллара обновил минимальный показатель 2019 года и оказался на уровне начала августа 2018 года.
Отметим, что американская валюта дешевеет на фоне заметного укрепления цены нефти. В свою очередь курс евро прибавил три копейки и составляет 71,61 рубля.
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