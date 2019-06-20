Алексей Немерюк открыл фестиваль-конкурс «Цветочный джем»

В четверг, 20 июня, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк дал старт фестивалю-конкурсу «Цветочный джем». В этот день в столице открылось сразу 42 выставочных сада. Проекты, созданные ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира, будут украшать общественные пространства города до конца сентября.

— Фестиваль полюбился москвичам и гостям столицы, — отметил в ходе открытия летнего события Алексей Немерюк. — В «Цветочном джеме» принимают участие 20 ландшафтных дизайнеров из Италии, Франции, Уругвая, Финляндии и других стран, есть и российские представители. Надеюсь, что с их работами подробно познакомятся гости столицы и ее жители.

В прошлые годы срок жизни конкурсных садов «Цветочного джема» насчитывал всего несколько недель: они появлялись в августе, к началу одноименного фестиваля.

— В этом году сады будут радовать москвичей и туристов в течение всего лета, вплоть до конца сентября, — заявил Алексей Немерюк. — Время насладиться есть, приходите семьями, чтобы увидеть работы финалистов конкурса. Отбор композиций иностранными и нашими специалистами был самым строгим.

Увеличение срока жизни садов легло в основу темы конкурса этого года: «Летние сады Москвы». Композиции спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время. Поэтому один и тот же сад в июле будет выглядеть совершенно иначе, чем в августе или сентябре.

На Рождественке расположился сад «Гармония диагоналей», который придумала Хейди Ханнус из Финляндии. Это своего рода метафора карты, где линии «улиц» ведут в определенном направлении.

Увеличение срока жизни садов легло в основу темы конкурса этого года: «Летние сады Москвы» Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Я очень часто бываю в Москве, несколько раз в год. Обожаю ее контраст между старым и новым, — признается автор проекта. — И мне захотелось расположить «Гармонию диагоналей» в центре столицы, таким образом привнести новую архитектуру в историческую часть мегаполиса. Вдохновением для меня стала карта Москвы.

Как отметила Хейди Ханнус, при разработке концепции сада учитывались климатические особенности города.

— Я видела много садов в России и знаю, что русские очень любят цветы, — продолжила она. — И в моем саду очень много цветущих растений, а вода представлена здесь в виде потока, падающего с крыши. Эту идею дополнят голубые цветы на крыше.

На Кузнецком мосту появилась работа «Пейзаж — это ты» Алессандро Тривелли из Италии. В основе композиции не только растения, но книги и зеркала. Так дизайнер решил показать взаимодействие людей и природы.

А на Новом Арбате «выросли» сразу пять конкурсных садов: «Жизнь» российской участницы Елизаветы Козыревой, «Архитектура природы» коллектива «Дерево парк», «Шелковый путь» Тинатина Химшиашвили, Гиорги Сагинадзе и Марины Шиманской и «Оригами» коллектива «Елки». Можно оценить здесь же и сад «Городская пастораль».

Как рассказали его авторы, Дмитрий Бочков и Денис Баташев, источником идеи для создания этого проекта стала ностальгия по природе в городе.

— Соприкосновение сада с искусственной средой подчеркивается металлическими перголами, линейные объемы города будто окружают его со всех сторон. Но обвивающие перголы лианы делают контакт рукотворного и нерукотворного мягким, — рассказали они. — Уютные качели — еще одна отсылка к сельской жизни и ностальгии по времени, проведенному в детстве на природе.

Кстати, финальный этап городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Повар» состоялся 19 июня в пространстве Loft Hall 13.

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