Эксперты усомнились в успешной реализации программы импортозамещения

Объем программы импортозамещения в России в связи с санкциями Запада составил 667 миллиардов рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время прямой линии с жителями страны. По словам главы государства, эта программа дала толчок развитию тех сфер, в которых Россия была некомпетентна.

Он также отметил, что государство и СМИ должны поддерживать развитие местных продуктовых брендов.

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, сумма, озвученная президентом для реализации программы импортозамещения, вполне адекватна, но не способна полностью покрыть все потребности населения. Импортозамещение больше вызвано девальвацией рубля и в меньшей степени связано с точечными санкциями, считает специалист.

— Казалось бы, девальвация должна была инициировать этот процесс (импортозамещения — прим. «ВМ»), — говорит эксперт. — Она должна была дать импульс развитию отечественной экономики, повысить уровень конкурентоспособности нашей промышленности. Но на деле все не так радужно, как предполагалось. Да и назвать абсолютно удачной саму программу язык пока не поворачивается. Очень мало времени прошло, чтобы проследить экономические выгоды и потери. Единственная сфера, в которой мы смогли продвинуться вперед, — военно-промышленная. Нам практически полностью удалось заместить товары, которые мы получали с Украины.

Делягин добавил, что для полной реализации государственной программы РФ необходима сумма около 200 миллиардов долларов США.

В свою очередь, экономист Антон Шабанов заявляет, что, несмотря на сложности, у России все-таки получается находить различные пути выхода на бюджетный рынок, но при этом не менее качественный.

— Например, Белоруссия сегодня поставляет те продукты, которые мы раньше закупали в европейских странах, — отмечает он. — Поэтому на прилавках магазинов сегодня все чаще можно найти креветки и иные морепродукты, которые поставляются с ее территории в нашу страну.

Шабанов заверил, что из всех сфер, в которых Россия пытается сегодня обеспечивать себя самостоятельно, наиболее успешен сельскохозяйственный сектор.

— Мы производим зерно не только для себя, но и экспортируем его, — уточнил он. — Кроме того, увеличилось производство переработанной мясной и молочной продукции. То есть виден рост в тех отраслях, в которых у нас всегда была стабильность.

Специалисты сходятся во мнении, что, несмотря на сложности, которые возникают с реализацией подобных проектов, полное импортозамещение невозможно ни при каких раскладах. Это приведет к полной изоляции России.

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