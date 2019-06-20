Лучшего повара выбрали в Москве

Для 11 финалистов (каждый из них представлял свой округ) насыщенный событиями, волнениями и приготовлением уникальных блюд день начался рано — в 8 часов утра они уже проходили регистрацию. В 10:30 занялись практическим заданием.

— Каждый финалист должен приготовить три блюда: одно — из яиц, второе — из круп и злаков, третье — десерт. Всего 18 порций за два часа. Уровень участников разный: одни придерживаются традиций, другие в курсе современных тенденций, третьи — мощные вкусовики — судить непросто, — поясняет председатель жюри, брендшеф Владимир Бурковский.

Чтобы вырвать победу у достойных конкурентов, финалистам приходилось выкладываться на 200 процентов.

Пока представитель Южного округа Павел Овсянников колдует на кухне, его напарник Андрей Шакланов следит за процессом в прямом эфире, на большом экране.

— Мы вместе разработали меню: «Яичную лазанью» с тремя соусами и микрозеленью, зеленую гречневую кашу в хрустящем шаре, обсыпанном клубникой-земляникой и мятой, — говорит сушеф Шакланов. — Подадим на огромном подносе с подсветкой и туманом. Это будет восторг! Жюри оценило задумку мастеров и присудило им третье почетное место. Второе занял Сергей Лобачев из Новой Москвы. А лучшим поваром признан Дмитрий Табаков из Центрального округа. Его десерт удивил даже конкурентов.

— Сейчас сезон клубники, и я сделал из нее тар-тар и мусс, мороженое — быстрый сорбет и французский кули. Показал любимую многими ягоду в разных текстурах.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Лучший шеф-повар Москвы, бренд-шеф Дмитрий Табаков хорошо известен и за рубежом. Он серебряный призер «Кулинарного кубка мира» в Люксембурге, победитель кулинарных Олимпийских игр в Германии. А недавно он привез золотую медаль с международного конкурса Emirates Salon Culinaire 2019.