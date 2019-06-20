Историк: В музее коллекционеров Щукиных будет что посмотреть

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак спросила, можно ли создать музей, посвященный семье коллекционеров Щукиных. «ВМ» узнала мнение историка Москвы Филиппа Смирнова о том, чем может быть интересен такой музей и какие экспонаты могут быть в нем представлены.

По словам Смирнова, в столице сразу после революции 1917 года собрание коллекционеров было очень знаменитым.

— Я выступаю за то, чтобы те вещи, которые существовали в Москве в разные времена, восстанавливались. Всегда приятно, когда музей мирового уровня работает в твоем городе. Это еще одна точка притяжения, которая позволяет узнать о том, какой была Москва до революции, увидеть плоды трудов коллекционеров и задать тренд для современного мира, — считает историк.

Он отметил, что далеко не все столичные собиратели сегодня могут представить общественности свои коллекции. Современные коллекционеры не всегда имеют возможность их экспонировать — из боязни быть обворованными или из жадности. Возможный пример музея в доме коллекционера Сергея Щукина поможет изменить ситуацию.

— В музее имени Пушкина есть много залов с новыми коллекциями, в том числе и Щукина. Но и в Третьяковской галерее, и в Пушкинском музее — огромный запасный фонд. Вполне вероятно, что картины, которые когда-то представляли в Щукинском музее, экспонировались и раньше. Сейчас часть из них, вероятно, находится в запасниках. Я уверен, в новом музее будет что показать, — добавил Смирнов.

Сегодня дом коллекционера Сергея Щукина находится в ведении Министерства обороны РФ. Как сообщил Путин в ходе прямой линии, министерство обустраивало коммуникации в этом комплексе зданий, поэтому отдать дом для создания музея пока не получится. Однако здание можно оставить в ведении министерства, организовав культурное пространство с помощью военного ведомства.

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