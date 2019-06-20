По дорогам минувших битв

20 июня стартует международный автопробег ДОСААФ России по маршруту Москва — Брест, посвященный 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Пробег призван объединить и укрепить связи с братским народом Белоруссии. Некоторые славянские народы, к сожалению, сейчас разъединены.

Мы должны постоянно искать скрепы и укреплять наши взаимоотношения. Особенно важна для нас работа с молодежью, необходимо развивать патриотическое воспитание, рассказывать, какой вклад в победу внес Советский Союз, чтобы молодые люди узнавали об истории войны из первых уст. Очень плотно мы работаем со всеми организациями: общественными, ветеранскими, молодежными.

Автопробег должен массово привлечь население. Что для этого сделано? В преддверии пробега были созданы оперативные штабы в регионах, возглавили их заместители губернаторов. Мы спланировали культурные мероприятия, концерты, спортивные акции, встречи участников автопробега, митинги. Подготовка заняла три месяца. Многие руководители субъектов захотели расширить программу.

Вид на памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Маршрут автопробега начинается на Поклонной горе, а финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости. Участники будут двигаться от субъекта к субъекту, в состав колонны войдут 16–20 машин.

Длина маршрута автопробега составит 2350 километров, около половины дистанции участники проедут по российской территории.

22 июня колонна прибудет в музей-заповедник «Бородинское поле». В День памяти и скорби участников экспедиции встретят масштабной военно-исторической реконструкцией и показательной программой спортсменов-парашютистов ДОСААФ.

В реконструкции будет задействована бронетехника и артиллерия времен Великой Отечественной войны, в воздухе «атаку» по наземным целям и высший пилотаж продемонстрирует авиация ДОСААФ.

Немаловажной частью программы станут встречи участников автопробега с ветеранами, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в городах по маршруту автопробега. Через весь маршрут автомобилисты оборонного общества провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы. Из года в год аудитория наших мероприятий растет, и это радует, ведь история не должна быть забыта.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»